Actualidade

O lutador português Pedro Carvalho perdeu na sexta-feira o combate de artes marciais mistas com Jay Jay Wilson por 'knock-out', num evento relativo à categoria 'peso pena' do circuito Bellator.

Depois dos cinco minutos da primeira ronda se terem esgotado, o lutador de 23 anos, oriundo da Nova Zelândia, golpeou o português de 25 na cabeça logo no início da segunda ronda, aproveitou o ascendente para o golpear sucessivamente com os braços esquerdo e direito e atirou-o ao chão, fechando a luta ao fim de 53 segundos.

Com o desfecho da luta realizada na arena Mohegan Sun, em Uncasville, no estado de Connecticut (Estados Unidos), Pedro Carvalho averbou a segunda derrota consecutiva no circuito Bellator, depois de, em 12 de novembro, ter perdido frente ao campeão da categoria 'peso pena', o brasileiro Patrício Freire, também por 'knock-out'.