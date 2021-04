Actualidade

A ilha cabo-verdiana de São Vicente vai ser palco central das gravações da primeira telenovela multinacional africana, com atores de vários países, promovida pelo investidor maliano Samba Bathily, que está a instalar no Mindelo um estúdio flutuante.

"Será uma série de 56 episódios, como as telenovelas. Isto vai levar o Mindelo a todas as famílias africanas", explicou o empresário maliano, assumindo o caráter continental da produção, que terá Cabo Verde como base, fruto do investimento que está a fazer na instalação de um estúdio de música flutuante na baía do Mindelo, apoiado por vários outros serviços, como um estúdio de pós-produção cinematográfico, também na ilha de São Vicente.

A gravação do "My wedding in Mindelo" terá a "participação de atores de todos os países africanos", tendo Samba Bathily fechado um acordo para o efeito com a organização africana de televisão, além de envolver produção e técnicos franceses, que ficarão em São Vicente.