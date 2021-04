Covid-19

A China detetou catorze casos de covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo um de contágio local, na província de Yunnan, no sudoeste do país, anunciaram as autoridades de saúde chinesas.

Os restantes dez casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro em Xangai (leste), Guangzhou (sul), Tianjin (nordeste), Sichuan (oeste), Shaanxi (norte), Mongólia Interior (norte) e Zhejiang (leste).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 309, incluindo quatro em estado grave.