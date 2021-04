Óbito/Príncipe Filipe

Um antigo jipe modificado pelo próprio príncipe Filipe vai carregar hoje o caixão do marido da rainha Isabel II na cerimónia fúnebre no palácio de Windsor, a qual só terá 30 convidados devido às restrições da pandemia da covid-19.

O veículo, um Land Rover Defender, foi pintado de verde militar e adaptado de forma a funcionar como um carro funerário, de acordo com as ideias e desejos do duque de Edimburgo, que planeou o funeral meticulosamente ao longo de 18 anos.

Em vez de um cortejo de 40 quilómetros aberto ao público do centro de Londres até ao palácio de Windsor, a necessidade de evitar ajuntamentos levou à decisão de conter os preparativos dentro dos muros da propriedade real, onde o príncipe consorte morreu aos 99 anos a 09 de abril.