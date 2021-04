Covid-19

A Índia registou um recorde de 234.692 novas infeções e o segundo maior número de mortes nas últimas 24 horas, enquanto as autoridades aumentaram as restrições em estados no norte do país.

O país registou hoje o maior número de casos em 24 horas, depois de ultrapassar na quinta-feira a barreira das 200.000 infeções pela primeira vez desde o início da pandemia, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde da Índia.

As 1.341 mortes registadas nas últimas 24 horas devido ao covid-19 também estão entre os números mais altos de óbitos no país, tendo apenas sido superadas em 16 de junho com 2.006 mortes diárias.