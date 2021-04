Moçambique/Ataques

A Associação Moçambicana dos Polícias (Amopaip) apelou hoje para um "trabalho rigoroso dos serviços de inteligência militar" para a descoberta de "eventuais" membros das Forças de Defesas e Segurança (FDS) que cooperam com os grupos armados em Cabo Delgado.

"A inteligência militar deve funcionar, deve fazer um trabalho rigoroso para descobrir eventuais infiltrados", afirmou o presidente da Amopaip, Nazário Muanambane, em declarações à Lusa.

Vários analistas e consultores em segurança têm alertado para uma possível colaboração entre alguns membros das FDS moçambicanas com os grupos armados que atuam no norte do país, apontando a precisão e o momento dos ataques, bem como o facto de alguns "insurgentes" usarem fardamento das forças governamentais como alegados indícios dessa cooperação.