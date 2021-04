5G

O advogado João Leitão Figueiredo, especialista em tecnologia, media e comunicação, considerou, em declarações à Lusa, que é "juridicamente inadequado" alterar as regras do leilão 5G, "quando para mais não são oferecidos fundamentos atendíveis".

Na semana passada, no 60.º dia de licitação principal, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou que "decidiu iniciar um procedimento de alteração do respetivo regulamento" para acelerar o leilão de quinta geração (5G), dando 15 de abril aos interessados para enviar os seus contributos e sugestões, o que motivou críticas dos três operadores históricos.

"Se procedimentalmente a morosidade foi imposta pela Anacom, apesar dos alertas, as empresas adaptaram-se e estruturaram a sua estratégia, de acordo com as regras", disse o sócio da CMS Rui Pena & Arnaut e especialista no setor, quando questionado sobre o tema.