Actualidade

Apesar de ficarem na sombra dos maridos, as mulheres portuguesas que emigraram foram as que mais facilmente se adaptaram e as primeiras a construir as pontes sociais e educacionais que permitiram aos seus filhos serem hoje lusodescendentes de sucesso.

A interpretação é de Aida Batista, uma professora do Sardoal que viveu em Angola, Finlândia e Canadá e reuniu no livro "Menina e Moça me levaram" um conjunto de depoimentos de 44 mulheres emigrantes e imigrantes, através do qual é escrita a história da emigração no feminino.

"Nem sempre se deu valor às mulheres [emigrantes], que ficaram quase sempre na sombra dos maridos", disse Aida Batista à agência Lusa, afirmando, em relação à grande vaga de emigração dos anos 1960, que desta resultaram as condições para que "os que nada tinham investissem na educação dos seus filhos".