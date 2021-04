Actualidade

A nova série "Clarice", que se estreia na Fox Portugal na segunda-feira, conta a história desconhecida da heroína que enfrentou Hannibal Lecter e salvou a última vítima do assassino Buffalo Bill em "O Silêncio dos Inocentes".

A ação decorre em 1993, um ano após os acontecimentos do icónico filme, e centra-se na jovem agente do FBI Clarice Starling, interpretada na série por Rebecca Breeds depois de imortalizada por Jodie Foster no cinema.

"Lembro-me de ver esta mulher a descer aos sítios mais obscuros das pessoas e a extrair a luz. Ela fez estas coisas loucas e heróicas e praticamente desapareceu durante trinta anos, não disse uma palavra", disse à Lusa a cocriadora e 'showrunner', Jenny Lumet.