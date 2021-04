Actualidade

O projeto Mapas do Confinamento, que começou com uma página de Internet para recolher testemunhos de 100 artistas lusófonos sobre a pandemia da covid-19, vai começar este mês uma série de mesas redondas virtuais, anunciaram os fundadores.

A "ideia é reunir participantes do projeto numa conversa, que terá de ser virtual, não só por causa da situação da pandemia, mas porque vivemos cada um no seu continente", disse à agência Lusa a escritora Gabriela Ruivo Trindade, atualmente radicada no Reino Unido.

O alargamento do projeto, possibilitado pelo apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, vai permitir dar a "conhecer melhor" os participantes e o respetivo trabalho em entrevistas, que serão transmitidas nas redes sociais.