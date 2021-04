Covid-19

O coordenador da 'task force' do plano de vacinação afirmou hoje que recusar ser vacinado contra a covid-19 é fazer parte do "totoloto" de "um em 600 portugueses" que em 2020 morreu com a doença.

"Não ser vacinado significa ser um em 600 portugueses que no ano passado morreu, se a pessoa quer estar nesse totoloto acho que não é uma boa solução", afirmou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo aos jornalistas, no final de uma visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto.

Sobre os receios das pessoas em serem vacinadas com a vacina "a ou b", porque causam "este e aquele problema", Henrique Gouveia e Melo frisou que acontece "um caso em um milhão", "muito diferente de um caso em 600".