Covid-19

As pessoas recuperadas da covid-19 vão ser integradas na segunda fase de vacinação, estando a norma a ser elaborada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), garantiu hoje o coordenador da 'task force' do plano de vacinação.

No final de uma visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo disse ter havido uma "alteração de conceito", tendo sido decidido que os recuperados vão ser vacinados nesta segunda fase.

"Na primeira fase havia escassez de vacinas e, considerando que as pessoas recuperadas estavam de alguma forma imunizadas, o que se fez foi concentrar as vacinas onde eram mais necessárias", explicou.