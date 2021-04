Actualidade

O treinador do FC Porto desvalorizou hoje o último lugar ocupado pelo próximo adversário, o Nacional, na I Liga portuguesa de futebol, e defendeu que vai ser uma "partida complicada" na 27.ª jornada.

Sérgio Conceição salientou a competência das equipas e referiu que cada uma luta pelos seus objetivos e, no caso do Nacional, a luta pela manutenção dará o foco aos insulares.

"Qualquer jogo do campeonato é complicado. Do último classificado, que é o Nacional, para o 10.º há sete pontos de diferença, se não estou em erro. Faltam alguns jogos e a diferença não é muito grande. A dificuldade é sempre grande, as equipas são competentes. A nossa Liga é sempre difícil, jogar na Madeira é sempre complicado", frisou o técnico em conferência de imprensa.