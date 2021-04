Judo/Europeus

A judoca Bárbara Timo, vice-campeã mundial de -70 kg, vai lutar pela medalha de bronze nos Europeus de Lisboa, depois de vencer a espanhola Maria Bernabeu, por 'ippon', no seu terceiro combate na Altice Arena.

Timo, 14.ª do mundo, garantiu a luta pelo bronze, depois de um percurso em que venceu a húngara Szabina Gercsak, 35.ª, com um 'waza-ari' a 24 segundos do final, perdeu com a holandesa Kim Polling, tetracampeã europeia e terceira do mundo, por 'ippon', e venceu Bernabeu.

Neste último combate, já na repescagem, a judoca portuguesa, de origem brasileira, era favorita, e poucos segundos bastaram para fazer um primeiro 'waza-ari' a Bernabeu (17.ª), e, depois, um segundo, com 1,36 minutos de combate, com respetivo 'ippon'.