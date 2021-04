Actualidade

O médio Gabriel está de volta aos convocados do Benfica para a partida frente ao Gil Vicente, no Estádio da Luz, a contar para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, informaram hoje os 'encarnados'.

A chamada do médio brasileiro e a saída do defesa Jardel da lista de 21 convocados são as únicas alterações promovidas pelo treinador Jorge Jesus em relação à partida da jornada anterior, na qual o Benfica visitou e goleou o Paços de Ferreira por 5-0.

Gabriel está, portanto, recuperado de um traumatismo na perna que o afastou das opções no último encontro.