Judo/Europeus

O judoca Anri Egutidze foi hoje relegado para a luta pela medalha de bronze na categoria de -81 kg nos Europeus de Lisboa, ao perder nas meias-finais, com o turco Vedat Albayarak, por 'ippon'.

Egutidze, 21.º do mundo, esteve em vantagem, com um 'waza-ari' nos segundos iniciais, mas o turco, número três do 'ranking', igualou, e, a 48 segundos do final do combate, garantiu o 'ippon'.

O judoca português, de origem georgiana, teve um percurso impressionante até às 'meias', ao afastar o italiano António Esposito (29.º), o campeão olímpico, o russo Khasan Khalmurzaev (15.º), e o campeão mundial, o israelita Sagi Muki (2.º).