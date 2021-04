Migrações

O ex-ministro do Interior italiano Matteo Salvini será julgado em Itália pelo alegado sequestro de pessoas por ter bloqueado o desembarque, em agosto de 2019, de migrantes que estavam a bordo do navio humanitário "Open Arms", foi hoje divulgado.

A decisão foi hoje deliberada por um juiz do Tribunal de Palermo (Sicília), depois de o Ministério Público ter confirmado a acusação e a defesa de Salvini (líder da extrema-direita italiana) ter alegado que a decisão assumida no verão de 2019 tinha sido tomada pelo conjunto do Governo italiano em funções e não apenas pelo então titular da pasta do Interior.

O julgamento terá início a partir de 15 de setembro, segundo avançaram vários 'media' locais.