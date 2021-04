Actualidade

As autoridades brasileiras descartaram hoje qualquer ligação do advogado português João Loureiro ao caso de tráfico de cocaína num avião, decisão saudada pelo também empresário, em declarações à Lusa.

Fonte da polícia federal brasileira confirmou hoje que João Loureiro não é suspeito no processo que envolve a apreensão de um avião com 500 quilos de cocaína, uma decisão que o jornal Nascer do Sol também divulgou, através de uma entrevista a Elvis Secco, coordenador-geral da Repressão a Drogas da Polícia Federal.

"Posso adiantar que não há uma única prova que ligue João Loureiro à cocaína", disse o responsável policial ao semanário.