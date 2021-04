Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se na quarta-feira, em Andorra, com o seu homólogo espanhol, Pedro Sánchez, encontro que acontecerá à margem da XXVII Cimeira Ibero-Americana e num momento em que Portugal preside ao Conselho da União Europeia.

Em Andorra, segundo fonte do Governo português, António Costa terá também reuniões bilaterais com o chefe de Governo do Principado de Andorra, Xavier Espot, e com a secretária-geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan.

Na XXVII Cimeira Ibero-Americana, entre terça e quarta-feira em Andorra, Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo líder do executivo, António Costa, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.