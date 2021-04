Judo/Europeus

O turco Vedat Albayrak (-81 kg) e a holandesa Sanne Van Dijke (-70 kg), que hoje 'vingou' a final de 2020, 'trocaram as voltas' aos favoritos nos Europeus de judo de Lisboa e sagraram-se campeões.

Naquela que é habitualmente uma das categorias mais disputadas no judo mundial, os -81 kg, Albayrak, terceiro do mundo, surpreendeu na final o líder do 'ranking', o belga Matthias Casse, para conquistar, aos 28 anos, o primeiro Europeu da carreira.

Uma categoria em que Albayrak eliminou nas meias-finais Anri Egutidze, mas contou com a 'ajuda' indireta do português, que já tinha afastado o campeão olímpico, o Khasan Khalmurzaev (15.º), e o campeão mundial, o israelita Sagi Muki (2.º).