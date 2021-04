Covid-19

O Brasil registou hoje mais 2.929 mortes por covid-19, elevando o total de óbitos para 371.678, numa altura em que se verifica no país o colapso da rede hospitalar e escassez de medicamentos para tratar doentes ventilados.

Dados do Ministério da Saúde citados pela agência EFE indicam que hoje foram confirmados 67.636 novos casos de covid-19, elevando o total para as 13.900.091 infeções pelo vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia no país, em fevereiro de 2020.

Este sábado foram distribuídos cerca de 2,3 ??milhões de "kits de intubação", compostos por três tipos de sedativos necessários ao processo de intubação traqueal de pacientes covid-19 em estado grave.