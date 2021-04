Cabo Verde/Eleições

Quase 393 mil eleitores cabo-verdianos são chamados hoje às urnas para as sétimas eleições legislativas de Cabo Verde, escolhendo entre 597 candidatos de seis partidos os 72 deputados ao parlamento na próxima legislatura.

Nesta votação, que vai definir o Governo para os próximos cinco anos e que acontece num momento de recordes diários de novos infetados por covid-19 no arquipélago, os cabo-verdianos vão ter mais uma hora para votar, face às legislativas de 2016, com a abertura das mesas antecipada para as 07:00 locais (09:00 em Lisboa), como prevenção à pandemia.

A medida, tomada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), visa "garantir o cumprimento das normas sanitárias vigentes no país" e por outro lado "evitar a aglomeração de pessoas no dia da votação".