Actualidade

Um projeto na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) criou um sistema com um "irmão gémeo virtual" de um robô, para ajudar à digitalização de sistemas produtivos, cuja necessidade foi acentuada pela pandemia.

A iniciativa conta com um objeto real - uma impressora 3D de metal, também ela uma inovação da equipa da FCTUC - e um modelo digital, uma cópia desse equipamento, que trabalha com o mesmo software, explicou o coordenador do projeto de investigação, Norberto Pires.

"São duas realizações iguais. Uma é um equipamento real e outra é um modelo em 3D. O que patenteámos não é só este sistema de impressão metálica, mas também a possibilidade de mostrar esse desenvolvimento, esse processo, no computador e antecipar problemas", salientou.