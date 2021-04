Actualidade

O político sul-africano Mangosuthu Buthelezi considerou que a atual "cisão" no partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC) poderá colocar o país "à beira de uma guerra".

Em entrevista à agência Lusa, o primeiro-ministro dos amaZulu, principal grupo étnico na África do Sul, atribuiu as causas de uma potencial "guerra" no país à "cisão" do ANC, devido, entre outros, a múltiplos casos judiciais por alegada corrupção de que o partido no poder é alvo, nomeadamente no mandato do antigo chefe de Estado Jacob Zuma.

"Este país parece estar à beira da guerra porque os casos judiciais do ex-Presidente Zuma estão perante o Tribunal Constitucional e já foi sugerido que ele deveria ser preso enquanto alguns membros do ANC disseram que o vão defender, ninguém vai prendê-lo, para mim isso significa estar a caminho de uma agitação social ou guerra, e a cisão no partido no poder é uma realidade, todos sabem disso", referiu Buthelezi.