Actualidade

O fundador do Partido Livre Inkatha (IFP, na sigla em inglês), Mangosuthu Buthelezi, afirmou nunca ter existido uma verdadeira reconciliação com o partido no poder na África do Sul, com o qual gostaria ainda de fazer a paz.

"Quando recusei a independência do povo Zulu, destruí essa política, por isso é que iniciaram as negociações, porque o maior grupo étnico não iria fazer parte do processo", recordou o primeiro-ministro tradicional do Reino amaZulu, em entrevista à agência Lusa, na sede do seu partido, em Ulundi, sobre o processo de reconciliação nacional.

Mangosuthu Buthelezi, que iniciou a sua carreira política no Congresso Nacional Africano (ANC), sublinhou ter sido instado pelo então chefe de Estado da Zâmbia, Kenneth Kaunda, durante uma visita a Lusaka, a criar uma organização política na África do Sul que fosse "mais representativa dos sul-africanos negros" nas décadas de 1960 e 1970.