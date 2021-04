Actualidade

A segunda semana do 27.º Congresso Mundial de Arquitetos arranca na segunda-feira sob o eixo "diversidade e mistura", abordando questões universais como "género", que tem sofrido "avanços e recuos" ao longo dos anos, indicou a organização.

Depois de uma estreia, em março, com 35.600 participantes, de 159 países, com debates focados na questão da desigualdade social, a partida desta segunda "semana aberta" virtual do congresso será dada com o tema "género e cultura", discutido pelas arquitetas Gabriela de Matos (Brasil) e Zaida Muxi (Argentina), com moderação da também arquiteta Tainá de Paula, vereadora no Rio de Janeiro.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do comité executivo do Congresso da União Internacional dos Arquitetos (UIA2021Rio), o brasileiro Sérgio Magalhães, explicou que os temas da segunda semana "são universais, têm tido uma iluminação importante, mas desigual".