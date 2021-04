Judo/Europeus

A judoca Rochele Nunes qualificou-se hoje para as meias-finais da categoria de +78 kg dos Europeus, que decorrem na Altice Arena, em Lisboa, ao vencer a bósnia Larisa Ceric, por 'ippon'.

Rochele, 11.ª do 'ranking' mundial, uma posição acima de Leric, conseguiu garantir a vitória com uma projeção a Ceric a 48 segundos do final do combate.

Antes, a judoca do Benfica, que esteve isenta na primeira ronda, tinha vencido a alemã Renee Lucht, 39.ª do 'ranking', por 'ippon', após um terceiro castigo à sua adversária, aos 02.51 minutos de combate.