Autárquicas

A deputada Joana Mortágua é a candidata do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara Municipal de Almada nas próximas eleições autárquicas, onde é vereadora desde 2017, adiantou hoje à Lusa fonte do partido.

"A deputada e vereadora Joana Mortágua foi ontem [sábado] aprovada pelos aderentes do Bloco de Esquerda de Almada como candidata à presidência da Câmara Municipal de Almada, nas próximas eleições autárquicas, obtendo na votação 90,2% dos votos expressos a favor", referiu.

Joana Mortágua, de 34 anos, foi candidata a esta autarquia do distrito de Setúbal nas últimas autárquicas de 2017, onde foi eleita vereadora.