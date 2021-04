Judo/Europeus

O judoca português Jorge Fonseca mostrou-se hoje frustrado com o sétimo lugar nos Europeus de Lisboa e com a arbitragem no combate da repescagem, considerando que o 'waza-ari' com que foi derrotado não devia ter sido validado.

O campeão mundial da categoria de -100kg perdeu contra o francês Alexandre Iddir, por 'waza-ari', já no 'ponto de ouro', numa ação visionada pelo videoárbitro (VAR) e posteriormente validada, tendo-se notado a desilusão de Jorge Fonseca com a decisão arbitral ainda no 'tatami' [tapete].