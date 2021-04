Actualidade

Várias centenas de pessoas iniciaram hoje à tarde uma manifestação em Lisboa contra a ilegalização do partido Chega, alegando que só o povo português pode ter essa capacidade.

à manifestação foi encabeçada pelo presidente do partido, André Ventura, que chegou pelas 16:15 ao Príncipe Real, o local do início do protesto.

Passados dez minutos, a manifestação prosseguiu pela rua do Século, com destino ao rossio, onde terminará com um discurso do líder partidário.