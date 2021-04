Covid-19

A Itália registou 12.694 novos casos do novo coronavírus e 251 mortes de covid19 nas 24 últimas horas, tendo ultrapassado hoje as 15 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, anunciou Ministério da Saúde italiano.

Segundo os dados avançados pela agência EFE, o país passa a ter um total de 3.870.131 infetados com vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, registando também 116.927 mortes por covid-19.

O Ministério italiano adiantou ainda que 13.134 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas e outras 163 tiveram de ser internadas em unidades de cuidados intensivos.