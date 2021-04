Covid-19

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que "a resposta" para os "impactos" causados pela pandemia de covid-19 em Portugal "não virá" das "imposições" da União Europeia, nomeadamente do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

"A recuperação dos impactos da epidemia na saúde, educação, tecido económico e na cultura, requer uma resposta audaz que urge e uma definição de prioridades e critérios que terá de privilegiar o interesse dos trabalhadores, do povo e do País", afirmou Jerónimo de Sousa em Grândola, no distrito de Setúbal.