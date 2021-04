Actualidade

A Rússia vai informar os seus parceiros internacionais que vai abandonar o projeto da Estação Espacial Internacional (EEI) a partir de 2025, anunciou o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov.

"Informaremos de modo sincero que deixaremos a EEI a partir de 2025", disse Borisov numa entrevista à televisão pública russa.

Segundo a rede Rossiya 1, a decisão foi aprovada em 12 de abril durante uma reunião do Presidente russo Vladimir Putin com líderes da indústria espacial do país, onde também foram discutidos os planos da Rússia para a construção de uma estação.