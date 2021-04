Cabo Verde/Eleições

O Movimento para a Democracia (MpD, no poder) lidera a votação nas eleições legislativas em Cabo Verde, com 49% dos votos e 25 de um total de 72 deputados, quando estão apuradas 81,3% das mesas de voto.

De acordo com dados disponibilizados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), através da página oficial destas eleições, o MpD lidera a contagem global com 91.084 votos (49%) e 25 deputados, seguido do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), com 69.882 votos (37,6%) e 17 deputados.

Por último, com três deputados eleitos, todos na ilha bastião de São Vicente, surge a União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID), com 17.904 votos (9,6%).