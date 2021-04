Cabo Verde/Eleições

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, proclamou hoje vitória nas eleições legislativas em Cabo Verde, afirmando que vai "continuar o bom trabalho" e que o resultado é uma "lição" para a oposição.

"Foi uma grande vitória, a vitória de Cabo Verde. Nós estávamos à espera desta vitória", afirmou Ulisses Correia e Silva, também primeiro-ministro em funções, ao fazer o discurso da vitória, na sede nacional do MpD, na Praia, com dezenas de militantes em festa no exterior.

