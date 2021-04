Cabo Verde/Eleições

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, anunciou hoje que vai pedir nos próximos dias a sua demissão da liderança do partido após a derrota nas eleições legislativas de domingo.

O anúncio da líder da oposição foi feito na sede nacional do PAICV, na Praia, já depois de o presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, ter proclamado a vitória, mantendo a maioria absoluta no parlamento.

RIPE // JH