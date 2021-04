Actualidade

A população da China deve atingir o pico em 2025, seguindo-se uma queda demográfica que vai ter impacto significativo no consumo doméstico, alertou hoje um consultor do banco central do país.

"Quando a população entrar em crescimento negativo, vai ocorrer uma escassez da procura", apontou Cai Fang, membro do comité de política monetária do Banco do Povo da China, o banco central do país, num relatório citado pela imprensa local.

"Devemos prestar atenção ao impacto da demografia no consumo", acrescentou.