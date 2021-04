Cabo Verde/Eleições

O primeiro-ministro, António Costa, telefonou hoje ao seu homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia da Silva, para felicitá-lo pela vitória do MpD (Movimento para a Democracia) nas eleições legislativas em Cabo Verde.

Este telefonema de António Costa foi comunicado à agência Lusa por fonte do gabinete do líder do executivo português.

Quando estava apurado 97% do total das mesas de voto, o MpD estava à frente da contagem com 49,1% dos votos, elegendo 36 deputados, seguindo-se o PAICV com 38% dos votos, correspondentes a 28 deputados, e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) com 9% dos votos, que permite eleger quatro deputados.