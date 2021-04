Actualidade

As exportações nacionais do setor das empresas de metalurgia e metalomecânica devem crescer 10%, em média, este ano, para cerca de 19 mil milhões de euros, embora não recuperem totalmente a queda de 2020, revelou hoje a associação do setor.

"Temos de ser cautelosos, mas tendo em conta um crescimento de 10%, em média, ainda não vamos conseguir totalmente recuperar a quebra de 2019 para 2020 (de 12,7%), mas vamos aproximarmo-nos dos números de 2019 (19,6 mil milhões de euros)", afirmou o vice-presidente da AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e Afins de Portugal, Rafael Campos Pereira, à agência Lusa.

Num inquérito recentemente realizado ao setor, 64% das empresas esperam, este ano, ter um crescimento de 64% no volume de negócios, enquanto 50% preveem crescer nas exportações, disse o responsável associativo, apontando para um crescimento situado num intervalo de 5% a 20%, em ambos os casos.