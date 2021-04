Actualidade

Os cerca de 30 mil portugueses na província do KwaZulu-Natal, litoral da África do Sul, estão "apreensivos" quanto ao futuro, se o Governo sul-africano avançar este ano em definitivo para a expropriação de terras sem compensação financeira.

Em entrevista à agência lusa, o cônsul honorário de Portugal, em Durban, Elias de Sousa, referiu que as medidas do Governo do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), no poder desde 1994, na África do Sul, para expropriar terras de propriedade privada "preocupa a todos", sublinhando a "falta de clarificação de como vai acontecer".

"Andamos a falar nisso já há muito anos, desde 1994, e até à data o ANC não foi capaz de resolver essa situação, portanto, aguardamos por notícias que possam ser razoáveis para os dois lados porque de facto expropriar sem compensação é algo que, na minha opinião, não deveria acontecer", defendeu.