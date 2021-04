Actualidade

O novo filme de Leos Carax, intitulado "Annette", vai abrir o festival de cinema de Cannes, no dia 06 de julho, anunciou hoje a organização.

"Nove anos depois do espantoso 'Holy Motors', Leos Carax vai desvendar em Cannes o seu novo filme, o primeiro em língua inglesa, esperado com impaciência pelos cinéfilos de todo o mundo", adiantou a organização do festival em comunicado.

"Annette" acontece na cidade de Los Angeles, na atualidade, e conta a história de um humorista chamado Henry e de uma cantora de dimensão internacional chamada Ann, que têm uma filha chamada Annette, que vai "virar as suas vidas de cabeças para baixo".