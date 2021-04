Actualidade

O Governo de Macau apresentou hoje uma proposta de lei para rever o diploma que regula a proteção do hino e da bandeira da China, prevendo incentivar os residentes a usar a bandeira nacional, entre outras disposições.

Em comunicado, o executivo do território indica que o conteúdo do texto, que deverá ainda ser submetido à Assembleia Legislativa, inclui o "incentivo aos residentes para o uso da bandeira nacional em ocasiões adequadas" e a "aposição do emblema nacional pelos residentes em ocasiões solenes, para expressar sentimentos patrióticos".

Além disso, propõe o "aperfeiçoamento das normas relacionadas com a educação" sobre a bandeira e emblemas nacionais, prevendo a integração de conteúdos sobre ambos "no ensino primário e secundário", tal como já acontece com o hino da República Popular da China.