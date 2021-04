Actualidade

Cerca de 40 professores da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, concentraram-se hoje em frente do estabelecimento de ensino para exigir o fim da precariedade destes docentes, alguns com mais de 10 anos de profissão.

Os professores desta escola do ensino artístico escolheram o dia do regresso às aulas presenciais no ensino secundário para colocar nas grades do estabelecimento de ensino dezenas de cartazes com perfis de docentes das escolas artísticas António Arroio (Lisboa) e Soares dos Reis (Porto) e frases que mostram a precariedade destes docentes.

"Tenho 10 anos de serviço, sempre no Ensino Artístico, sempre com contratos sucessivos e horário completo", pode ler-se num desses cerca de 50 cartazes colocados nas grades da Escola Artística António Arroio.