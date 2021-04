Covid-19

Timor-Leste registou mais 62 casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, totalizando agora 1.268 infeções desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.

Segundo o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), as novas infeções foram detetadas em Díli (60) e Ainaro (2).

No mesmo período, foram dados como recuperados 30 doentes, existindo ainda 673 casos ativos, de acordo com informações do CIGC.