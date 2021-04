Covid-19

As autoridades da aviação civil grega anunciaram hoje o levantamento da quarentena obrigatória de sete dias em vigor até agora para viajantes "residentes permanentes de países membros da União Europeia (UE)", do Espaço Schengen e outros cinco países.

Também entram nesta lista o Reino Unido, os Estados Unidos, Israel, Sérvia e os Emirados Árabes Unidos".

Este levantamento da quarentena, imposta devido à pandemia do SARS-CoV-2, é aplicado para voos relativos a "viajantes que receberam as duas doses da vacina" ou para aqueles que "são negativos para o vírus e têm teste negativo para novo coronavírus com menos de 72 horas", disse a declaração da aviação civil grega.