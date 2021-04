Actualidade

O vice-presidente da CP defendeu hoje, em Lisboa, que apesar de a empresa ter "capacidade, conhecimentos e competências", precisa de resolver a dívida histórica e ter autonomia de gestão para competir, quando a infraestrutura tiver melhores condições.

"A CP tem todas as capacidades, conhecimentos e competências técnicas e organizacionais para fazer face ao ordenamento da rede e dar resposta à emergência do plano ferroviário", afirmou o vice-presidente da empresa, Pedro Moreira, durante a sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional (PFN).

No entanto, este responsável admitiu que a dívida histórica da CP - Comboios de Portugal e a autonomia de gestão podem ser entraves quando a infraestrutura tiver melhores condições, notando ser necessário resolver estas questões.