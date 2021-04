Actualidade

A SAD do FC Porto antecipa para "os primeiros dias do mês de maio" a liquidação do empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros, mantendo para junho o reembolso da outra emissão de igual valor, foi hoje anunciado.

Em causa está a emissão das obrigações FC Porto SAD 2017/20, com uma taxa de juro de 4,25 por cento, cuja data de reembolso inicial era de 09 de junho de 2020, mas que "devido ao forte impacto da pandemia de covid-19" levou ao seu adiamento por ano.

O administrador Fernando Gomes anunciou ainda que o FC Porto irá voltar ao mercado para financiamento com uma nova emissão de obrigações no montante de 35 ME, a uma taxa pretendida de 4,75, mas que aguarda validação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).