Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse hoje no Porto que "não há discriminação" dos professores do ensino superior relativamente à vacinação, porque "o contacto entre estudantes e docentes é muito inferior aos outros graus de ensino".

"Este é um processo massivo, há falta de vacinas ainda e, por isso, as orientações da 'task force' têm de ser seguidas. Este é um problema de saúde e não podemos estar com algumas intrigas corporativistas", considerou Manuel Heitor.

O ministro falava aos jornalistas durante uma visita a um dos 10 centros de testagem à covid-19 da Universidade do Porto, a funcionar no edifício histórico do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no dia em que se reiniciam as aulas e as atividades não letivas essenciais.