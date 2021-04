Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje ter instaurado 85 processos de contraordenação no primeiro trimestre de 2021 e decidido 26, tendo aplicado coimas no valor de cerca de 1,5 milhões de euros.

Segundo a "Síntese da atividade sancionatória do Banco de Portugal" relativa ao primeiro trimestre deste ano, dos 26 processos decididos, 12 respeitam a infrações de natureza prudencial.

Dos restantes, acrescenta, seis respeitam a infrações de natureza comportamental, três respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, três respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e dois respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.