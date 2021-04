Actualidade

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda inaugurou hoje um serviço de hospitalização domiciliária que vai evitar internamentos e abrangerá diariamente cinco doentes residentes num raio de oito quilómetros em linha reta a partir da cidade.

A nova Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS da Guarda integra a Medicina Interna e, segundo o seu diretor, João Correia, funciona como "mais um braço" daquele serviço.

Hoje, na inauguração do espaço físico, no Pavilhão da Consulta Externa do Hospital Sousa Martins, o responsável sublinhou tratar-se de um serviço que vai dar "mais qualidade à atividade" e aos cuidados prestados pelo serviço de Medicina, porque "o doente não sai de casa, fica no seu próprio domicílio".